Как стали называть слой новых дворян пополнявшихся из купцов в богатых крестьян в Англии, сыгравшие важную роль в революции 17 века?

История

Как стали называть слой новых дворян пополнявшихся из купцов в богатых крестьян в Англии, сыгравшие важную роль в революции 17 века?

Автор: Гость