Как стали называть слой новых дворян пополнявшихся из купцов в богатых крестьян в Англии, сыгравшие важную роль в революции 17 века?

История
Как стали называть слой новых дворян пополнявшихся из купцов в богатых крестьян в Англии, сыгравшие важную роль в революции 17 века?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новое дворянство в Англии называлось джентри. 
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