Как понять слово неразумным хазаром
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Как понять слово неразумным хазаром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неразумным - неадекватно мыслящим. хазарам (от хазар) - это такой народ.
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