Найти рецензию на рассказ Три толстяка

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Яркое и замечательное произведение родом из детства. Надо заметить, что от соседства с грейвзовым печальным императором Клавдием революционный пафос "Трех Толстяков" медленно сдувается как цветной воздушный шарик. Конечно, мы не любим угнетателей и жалеем угнетенных, но разве власть - это что-то столь примитивное? Да и пусть его, в конце-то концов. Зато книга написана потрясающим языком, детским и запоминающимся. Стихи из нее помнятся всю жизнь, и любой, будучи разбужен глубокой ночью, может наизусть оттарабанить о незавидной судьбе учителя танцев Раздватриса или многочисленных талантах доктора Гаспара Арнери. И мы все помним о том, что "мышь любит мармелад, потому что в нем много кислот", а вот громкие и пафосные речи о бедняках уходят в бездну времени и медленно в ней растворяются.