Может ли молекула быть неполярной, если связи в ней полярные?
Химия
Может ли молекула быть неполярной, если связи в ней полярные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может, например, О=С=О - неполярная молекула, а связи полярные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одном микроавтобусе 26 посадочных мест.Сколько человек поехали на экскурсию, если понадобилось 3 автобуса?? (решитев в виде уравнения) пожалуйста
Математика
Даны числа: 327 365 372 723 732 563 536 635 653 выпиши те из них сотни которые делятся на 3 а десятки которые не делятся на 3 без остатка
Математика
Математика