Как решить выражение 1 1/4 помоги
Математика
Как решить выражение 1 1/4 помоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/4=2(ост 3) Этот пример с остатком если 4*2и прибавить 3 то получится делимое
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