Какое самое распространёное полезное ископаемое в андах
География
Какое самое распространёное полезное ископаемое в андах
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Самое распространённое ископаемое - медь
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