1)Сколько грамматических основ в предложении 49. 2) побить поодиночке ( примыкание) - сделать управление

Русский язык
1)Сколько грамматических основ в предложении 49. 2) побить поодиночке ( примыкание) - сделать управление
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Гость:
 В предложение 49 ( две грамматические основы)
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