Как решить уровнение 63:×=159-156

Математика
Как решить уровнение 63:×=159-156
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63:х=159-156 63:х=3 х=63:3 х=21
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