Купили 99 желтых,красных,и синих шаров.желтых шаров купили в 2 раза больше,чем красных,а синих шаров-в 4 раза больше,чем желтых.сколько желтых шаров купили?красных?синих?
Математика
Купили 99 желтых,красных,и синих шаров.желтых шаров купили в 2 раза больше,чем красных,а синих шаров-в 4 раза больше,чем желтых.сколько желтых шаров купили?красных?синих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж=2к с=4ш ж+0,5+4ж=99 5,5ж=99 жёлтые = 18 шт красные =9шт синие=72шт
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