Составь и запиши два повествовательных два вопросительных 2 побудительных предложения обозначьте в них предложения знакомые орфограммы

Русский язык
Составь и запиши два повествовательных два вопросительных 2 побудительных предложения обозначьте в них предложения знакомые орфограммы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательные: уже поздно. Он придёт утром. вопросительные: Кто к нам приедет? Правда ли это? побудительные: читай больше. Сидеть! Ко мне!
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