Решите уравнение: (5 1/6 - х) * 2 7/10 - 1 3/14 = 3 2/7
Математика
Решите уравнение: (5 1/6 - х) * 2 7/10 - 1 3/14 = 3 2/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5 1/6 - х) * 2 7/10 - 1 3/14 = 3 2/7 (5 1/6 - х) * 2 7/10 =1 3/14 + 3 2/7 (5 1/6 - х) * 2 7/10 =1 3/14 + 3 6/14 (5 1/6 - х) * 2 7/10 =4 9/14 5 1/6 - х=4 9/14 :2 7/10 5 1/6 - х=65/14 :27/10 5 1/6 - х=65/14 *10/27 5 1/6-х=325/189 х=5 1/6-325/189 х=5 1/6-1 136/189 х=5 63/378-1 272/378 х=4 441/378-1 272/378 х=3 169/378
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