Помогите написать сочинение на тему ступеньки роста

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Помогите написать сочинение на тему ступеньки роста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Жизнь как лестница. Люди никогда не стоят на месте в своём развитии, они всегда чего-либо добиваются. У каждого из нас есть потребности, но чтобы исполнить некоторые из них, нужно подняться на следующий уровень, на следующую ступень. А чтобы переходить по ступеням всё выше, нужно совершенствовать себя, свои мысли и разум.  
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