Напишите уравнения реакций, назовите вещества в схемах превращений. помогите, пожалуйста)
Химия
Напишите уравнения реакций, назовите вещества в схемах превращений. помогите, пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Zn+Cl2→ZnCl2 Zn-цинк; ZnCl2-хлорид цинка(хлористый цинк, дихлорид цинка, паяльная кислота) 2)ZnCl2 + 4(NH3•H2O) → [Zn(NH3)4]Cl2 + 4H2O [Zn(NH3)4]Cl2-хлорид тетраамминцинка(II) 3)разве есть такая реакция? вот получение карбоната цинка из хлорида цинка: ZnCl2+2KHCO3→ZnCO3+2KCl+CO2+H2O 4)ZnCO3→ ZnO+CO2(разложение)ZnO-оксид цинка(окись цинка) ZnCo3-карбонат цинка
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