Выполни синтаксический разбор предложения. Я помню эту волшебную мелодию!
Русский язык
Выполни синтаксический разбор предложения. Я помню эту волшебную мелодию!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я-подлежащее, помню-сказуемое, мелодию-дополнение, волшебную-прилагательное
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