Ребята мне нужно сочинение на тему моя семья , подробнее: У меня есть: Мама Папа Я Брат Живу в 2-ух комнатной квартире. Знаю я должна сама сделать , но я ленивая с:

Гость: Гость:

Я живу в замечательной семье. У меня есть прекрасная мама, которая всегда поддержит и поможет. Она учит меня многому, что в дальнейшем поможет мне в жизни. Мой папа, всегда даёт мудрые советы, конечно, я их очень ценю. Брат- это человек, который вдохновляет меня на положительные поступки. Я не представляю своей жизни без семьи. Они те, кто окружают меня заботой и любовью. Естественно, я это очень ценю. Время, которое я провожу в их окружении, без сомнений, моё любимое. Надеюсь, что все люди счастливы, как и я.