Что обозначают слова гипотеза, древнеримский ,микроорганизмы, побудить(к исследо??анию ),проводить (опыты),болезнетворный.Выберите из них каждый свои два слова разных частей речи . Запиши выбранные тобой слова и их значения
Русский язык
Что обозначают слова гипотеза, древнеримский ,микроорганизмы, побудить(к исследо??анию ),проводить (опыты),болезнетворный.Выберите из них каждый свои два слова разных частей речи . Запиши выбранные тобой слова и их значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнеримский - основанный в древнем Риме. болезнетворный - являющийся причиной болезни.
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