Что обозначают слова гипотеза, древнеримский ,микроорганизмы, побудить(к исследо??анию ),проводить (опыты),болезнетворный.Выберите из них каждый свои два слова разных частей речи . Запиши выбранные тобой слова и их значения

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Что обозначают слова гипотеза, древнеримский ,микроорганизмы, побудить(к исследо??анию ),проводить (опыты),болезнетворный.Выберите из них каждый свои два слова разных частей речи . Запиши выбранные тобой слова и их значения

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