Решить задачу двумя способами из двух городов расстояние между которыми5250км,вылетели в8ч утра навстречу друг другу два самолета. через 3ч они встретились в пути. один самолет летел со скоростью 850км/ч. скакой скоростью летел...

Математика

Решить задачу двумя способами из двух городов расстояние между которыми5250км,вылетели в8ч утра навстречу друг другу два самолета. через 3ч они встретились в пути. один самолет летел со скоростью 850км/ч. скакой скоростью летел другой самолет?

Автор: Гость