Решить задачу двумя способами из двух городов расстояние между которыми5250км,вылетели в8ч утра навстречу друг другу два самолета. через 3ч они встретились в пути. один самолет летел со скоростью 850км/ч. скакой скоростью летел...

Математика
Решить задачу двумя способами из двух городов расстояние между которыми5250км,вылетели в8ч утра навстречу друг другу два самолета. через 3ч они встретились в пути. один самолет летел со скоростью 850км/ч. скакой скоростью летел другой самолет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
850 * 3 = 2550 пролетел первый 5250 - 2550 = 2700 км пролетел второй 2700 \ 3 = 900 км\ч летел второй
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