Какие виды плавания вы знаете?

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Какие виды плавания вы знаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На спине, вольный, брасом, батерфляй, кролью, комплек, дельфин!!!!
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