Фермер вывез на грузовой машине картофель с 2-х участков,с 1-го- за 5 рейсов, со 2-го з?? 4 рейса.Сколько всего центнеров картофеля было вывезено с этих участков,если за каждый рейс перевозили по 52 центнера картофеля?
Математика
Фермер вывез на грузовой машине картофель с 2-х участков,с 1-го- за 5 рейсов, со 2-го з?? 4 рейса.Сколько всего центнеров картофеля было вывезено с этих участков,если за каждый рейс перевозили по 52 центнера картофеля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+4=9-всего рейсов 2)9*52=468(ц) Ответ: Всего было 468 центнеров картошки
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