Фермер вывез на грузовой машине картофель с 2-х участков,с 1-го- за 5 рейсов, со 2-го з?? 4 рейса.Сколько всего центнеров картофеля было вывезено с этих участков,если за каждый рейс перевозили по 52 центнера картофеля?

Математика

Фермер вывез на грузовой машине картофель с 2-х участков,с 1-го- за 5 рейсов, со 2-го з?? 4 рейса.Сколько всего центнеров картофеля было вывезено с этих участков,если за каждый рейс перевозили по 52 центнера картофеля?

Автор: Гость