В одном микроавтобусе 26 посадочных мест Сколько человек Поехали на экскурсию есл?? понадобилось 3 автобуса Пусть X количество человек приехавший на экскурсию......

Математика

В одном микроавтобусе 26 посадочных мест Сколько человек Поехали на экскурсию есл?? понадобилось 3 автобуса Пусть X количество человек приехавший на экскурсию......

Автор: Гость