В одном микроавтобусе 26 посадочных мест Сколько человек Поехали на экскурсию есл?? понадобилось 3 автобуса Пусть X количество человек приехавший на экскурсию......

Математика
В одном микроавтобусе 26 посадочных мест Сколько человек Поехали на экскурсию есл?? понадобилось 3 автобуса Пусть X количество человек приехавший на экскурсию......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26х3=78 мест автобусе 
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