Дать определение: ткань, орган, онтогенез, популяция, вид, биоценоз, биотоп, биогео??еноз, экосистема, автотрофы, гетеротрофы, сапротрофы, продуценты, консумеризм, редуценты. Пожалуйста!!
Биология
Дать определение: ткань, орган, онтогенез, популяция, вид, биоценоз, биотоп, биогео??еноз, экосистема, автотрофы, гетеротрофы, сапротрофы, продуценты, консумеризм, редуценты. Пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ткань — система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями. Строение тканей живых организмов изучает наука гистология. Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы. Орган- обособленная совокупность различных типов клеток и тканей, выполняющая определённую функцию в живом организме. Онтогенез-индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом, от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до конца жизни. Этого хватит
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