Прилагательное к слову шаг

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Прилагательное к слову шаг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шагающий.........................
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