Помогите!СРОЧНО!Составить по три формулы сильных и слабых электролитов (по таблице растворимости) Заранее спасибо!
Химия
Помогите!СРОЧНО!Составить по три формулы сильных и слабых электролитов (по таблице растворимости) Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильные электролиты - это сильные кислоты или основания, хорошо растворимые соли. Примеры: HCl, NaOH, NaCl. Слабые - это многие органические кислоты, некоторые неорганические кислоты, которые сразу или почти сразу распадаются, нерастворимые(малорастворимые) основания или соли, вода. Примеры: H₂O, Al(OH)₃, H₂CO₃
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