Почему для России важно развитие науки? 7-8 предложений
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Почему для России важно развитие науки? 7-8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для России очень важно развитие науки. Наука для неё нужна. Например: для военных и мирных действий. Небудь науки Россия была бы слабой, а так наша матушка очень сильная и все её боятся. Президент В. В. Путин очень находчивый, умный, смелый, раздумчивый. Благодаря ему мы живём в большой дружной стране. А кто нападет на него вооружённые силы Российской Федерации отобьют атаку.
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