Подчеркнуть однородные члены предложения: Метель не плачет ,а скулит ,ноет и стонет.Грибы лезут из влажной, но тёплой земли.Белка песенки поёт и орешки всё грызёт.Берёзки,осинки начинают сыпать на молодые ёлочки золотые и красн...

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Подчеркнуть однородные члены предложения: Метель не плачет ,а скулит ,ноет и стонет.Грибы лезут из влажной, но тёплой земли.Белка песенки поёт и орешки всё грызёт.Берёзки,осинки начинают сыпать на молодые ёлочки золотые и красные пятачки. Неожиданно полил сильный дождь,но быстро перестал.

Автор: Гость