Составить скороговорку из слов окунь,кофе,болото,молоко,лагерь,кожа,крыло,кони,лапа
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Составить скороговорку из слов окунь,кофе,болото,молоко,лагерь,кожа,крыло,кони,лапа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
окунь на болоте, кофе с молоком, кожа на лапе, кони на крыльях, а лагерь один.
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