Укажите время и число глагола,число и падеж имён существителых. Подчеркните известные вам орфограммы: Не знаю другого края, Где так хорошо весна! Колодцев других не знаю, Где так же вода скусная!

Русский язык

Укажите время и число глагола,число и падеж имён существителых. Подчеркните известные вам орфограммы: Не знаю другого края, Где так хорошо весна! Колодцев других не знаю, Где так же вода скусная!

Автор: Гость