Укажите время и число глагола,число и падеж имён существителых. Подчеркните известные вам орфограммы: Не знаю другого края, Где так хорошо весна! Колодцев других не знаю, Где так же вода скусная!
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Укажите время и число глагола,число и падеж имён существителых. Подчеркните известные вам орфограммы: Не знаю другого края, Где так хорошо весна! Колодцев других не знаю, Где так же вода скусная!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю(наст.вр) другого края(ед.ч род.п), Где так хорошо весна(ед.ч имен п) Колодцев(мн.ч род.п) других не знаю(наст.время), Где так же вода(ед,ч имен.п) скусная!
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