Князь который был убит за попытку вторично собрать дань с древлян

История
Князь который был убит за попытку вторично собрать дань с древлян
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игорь(912-945.год).Древляне привязали его к 2 деревьям(согнутым) и его разорвало на части(по моему) Ольга потом жестоко отомстила древлянам.
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