Книга стоит 97 руб., а блокнот 9 руб. На сколько книга дороже десяти таких блокнотов
Математика
Книга стоит 97 руб., а блокнот 9 руб. На сколько книга дороже десяти таких блокнотов
Ответ(ы):
Гость:
1) 9*10 =90 стоимость 10 2)97-90=7 на 7руб дороже
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