Книга в 6 раз дороже блокнота ,а блокнот на 50 р. Дешевле книги. Сколько стоит книга?

Математика

Книга в 6 раз дороже блокнота ,а блокнот на 50 р. Дешевле книги. Сколько стоит книга?

Автор: Гость