Книга в 6 раз дороже блокнота ,а блокнот на 50 р. Дешевле книги. Сколько стоит книга?
Математика
Книга в 6 раз дороже блокнота ,а блокнот на 50 р. Дешевле книги. Сколько стоит книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть цена блокнота - х руб, тогда цена книги - 6х руб. Блокнот на 50 руб дешевле книги, значит, х+50=6х. Решаем уравнение: 50=6х-х; 50=5х; х=10. Цена блокнота 10 руб, значит, цена книги: 10+50 (или 10*6) = 60 рублей.
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