Когда Олег бы не фаций гулял по городу ему навстречу проехали два автобуса с детьми которые отправляюсь на каникулы в каждом автобусе ехали 50 детей причём в одном автобусе ехали 23 девочки а в другом 27 девочек сколько мальчик...
Математика
Когда Олег бы не фаций гулял по городу ему навстречу проехали два автобуса с детьми которые отправляюсь на каникулы в каждом автобусе ехали 50 детей причём в одном автобусе ехали 23 девочки а в другом 27 девочек сколько мальчиков ехала в обоих автобусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(50+50)-(27+23)=50 Ответ 50 мальчиков ехало в обоих автобусах
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