Когда Олег бы не фаций гулял по городу ему навстречу проехали два автобуса с детьми которые отправляюсь на каникулы в каждом автобусе ехали 50 детей причём в одном автобусе ехали 23 девочки а в другом 27 девочек сколько мальчик...

Математика

Когда Олег бы не фаций гулял по городу ему навстречу проехали два автобуса с детьми которые отправляюсь на каникулы в каждом автобусе ехали 50 детей причём в одном автобусе ехали 23 девочки а в другом 27 девочек сколько мальчиков ехала в обоих автобусах

Автор: Гость