Когда Олег бы не фаций гулял по городу ему навстречу проехали два автобуса с детьми которые отправляюсь на каникулы в каждом автобусе ехали 50 детей причём в одном автобусе ехали 23 девочки а в другом 27 девочек сколько мальчик...

Математика
Когда Олег бы не фаций гулял по городу ему навстречу проехали два автобуса с детьми которые отправляюсь на каникулы в каждом автобусе ехали 50 детей причём в одном автобусе ехали 23 девочки а в другом 27 девочек сколько мальчиков ехала в обоих автобусах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(50+50)-(27+23)=50  Ответ 50 мальчиков ехало в обоих автобусах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(Составьте уравнение к задачам и решите их.) За три дня рабочие уложили 1.329 метра ??вадратных газона. Сколько квадратных метров газона они уло...
Ответить
Алгебра
(2^4*3^2)^3*(1/2)^12 срочно очень
Ответить
Математика
10 яблок раздали поровну 5 ребятам.Сколько яблок досталось каждому?
Ответить
Математика
лыжник может пройти расстояние в 20 километров за 2 часа велосипедист может проеха??ь это же расстояние по шоссе за 1 час Машина за 20 минут Какова...
Ответить
Математика
30см в метрах? 2,5 дм в метрах?)
Ответить