10 яблок раздали поровну 5 ребятам.Сколько яблок досталось каждому?
Математика
10 яблок раздали поровну 5 ребятам.Сколько яблок досталось каждому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10:5=по 2 яблока досталось каждому
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
лыжник может пройти расстояние в 20 километров за 2 часа велосипедист может проеха??ь это же расстояние по шоссе за 1 час Машина за 20 минут Какова...
Математика
Математика
Алгебра
Разложите на множители 4x+16y 3a²+a² Решите уравнение 3x²+7x=0 Разложите на множители 2xyz-3x²z²+4y²z
Математика