10 яблок раздали поровну 5 ребятам.Сколько яблок досталось каждому?

Математика
10 яблок раздали поровну 5 ребятам.Сколько яблок досталось каждому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10:5=по 2 яблока досталось каждому
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