Разложите на множители 4x+16y 3a²+a² Решите уравнение 3x²+7x=0 Разложите на множители 2xyz-3x²z²+4y²z
Алгебра
Разложите на множители 4x+16y 3a²+a² Решите уравнение 3x²+7x=0 Разложите на множители 2xyz-3x²z²+4y²z
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x+16y=4(x+4y) 3a²+a²=4a² Решите уравнение 3x²+7x=0 х(3х+7)=0 х=0 или 3х+7=0 3х=-7 х=-7/3 Разложите на множители 2xyz-3x²z²+4y²z =z(2xy-3x²z+4y²)
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