Как решить номер 529

Математика
Как решить номер 529
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Гость:
1) домножь первую дробь на 2 2) домножь первую дробь на 4, вторую на 3
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