Узкая дорожка шла через поле к реке. выпишите словосочетание с именем существит??льным в винительном падеже
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Узкая дорожка шла через поле к реке. выпишите словосочетание с именем существит??льным в винительном падеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через поле.***********
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