Лыжник может пройти расстояние в 20 километров за 2 часа велосипедист может проеха??ь это же расстояние по шоссе за 1 час Машина за 20 минут Какова скорость лыжника велосипедиста и машины

Математика

Лыжник может пройти расстояние в 20 километров за 2 часа велосипедист может проеха??ь это же расстояние по шоссе за 1 час Машина за 20 минут Какова скорость лыжника велосипедиста и машины

Автор: Гость