Лыжник может пройти расстояние в 20 километров за 2 часа велосипедист может проеха??ь это же расстояние по шоссе за 1 час Машина за 20 минут Какова скорость лыжника велосипедиста и машины
Математика
Лыжник может пройти расстояние в 20 километров за 2 часа велосипедист может проеха??ь это же расстояние по шоссе за 1 час Машина за 20 минут Какова скорость лыжника велосипедиста и машины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:2=10 км.ч - скорость лыжника 20:1=20 км.ч. - скорость велосипедиста 20=1200 сек:20=60 км.ч. скорость машины
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