Когда с полки сняли четверть находившихся там книг и еще 10 книг , на полке осталось 2/3 от первоначального кол-ва . Сколько книг было на полке? Составить уравнение .

Математика
Когда с полки сняли четверть находившихся там книг и еще 10 книг , на полке осталось 2/3 от первоначального кол-ва . Сколько книг было на полке? Составить уравнение .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на полке было х книг, тогда 1/4х - это четверть от того, что было, а 2/3х - это 2/3 от того, что было. Используя условия задачи составим и решим уравнение х-(1/4х+10) = 2/3х х-1/4х-10-2/3х=0 (12х-3х-8х)/12=10 х=10*12 х=120 Ответ: было 120 книг
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