Своєю розлого-пейзажною появою в літературному творі втручанню цензури завдячуэ село а)Компаніївка б)Семигори в)Піски г)Тополівка д)Кононівка
Українська література
Своєю розлого-пейзажною появою в літературному творі втручанню цензури завдячуэ село а)Компаніївка б)Семигори в)Піски г)Тополівка д)Кононівка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Своєю розлого-пейзажною появою в літературному творі втручанню цензури завдячує село - ПІСКИ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Другие предметы