Своєю розлого-пейзажною появою в літературному творі втручанню цензури завдячуэ село а)Компаніївка б)Семигори в)Піски г)Тополівка д)Кононівка

Українська література
Своєю розлого-пейзажною появою в літературному творі втручанню цензури завдячуэ село а)Компаніївка б)Семигори в)Піски г)Тополівка д)Кононівка
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Гость:
Своєю розлого-пейзажною появою в літературному творі втручанню цензури завдячує село - ПІСКИ.
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