3 клас розповідь про життя собакы
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3 клас розповідь про життя собакы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зараз нашій улюбленій собаці 14 років. Важко уявити наше життя без цього чудесного, люблячого, усміхненого на повний рот пса. В одні хвилини життя він був сміливим і хоробрим, в інші - дуже великодушним. Міттеран виправдав і наші виставкові амбіції - він отримав кілька Великих золотих медалей і медаль «еліти». Іноді я з жахом думаю, що ми могли, дотримуючись всіх порад і правилам, - взяти чужу собаку.
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