3 клас розповідь про життя собакы

Гость: Гость:

Зараз нашій улюбленій собаці 14 років. Важко уявити наше життя без цього чудесного, люблячого, усміхненого на повний рот пса. В одні хвилини життя він був сміливим і хоробрим, в інші - дуже великодушним. Міттеран виправдав і наші виставкові амбіції - він отримав кілька Великих золотих медалей і медаль «еліти». Іноді я з жахом думаю, що ми могли, дотримуючись всіх порад і правилам, - взяти чужу собаку.