Скорость электропоезда 80 километров в час Это составляет одну четвертую скорость у вертолета За сколько часов займет может пролететь расстояние в 640 километров

Математика

Скорость электропоезда 80 километров в час Это составляет одну четвертую скорость у вертолета За сколько часов займет может пролететь расстояние в 640 километров

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