Скорость электропоезда 80 километров в час Это составляет одну четвертую скорость у вертолета За сколько часов займет может пролететь расстояние в 640 километров
Математика
Скорость электропоезда 80 километров в час Это составляет одну четвертую скорость у вертолета За сколько часов займет может пролететь расстояние в 640 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость вертолета 80*4=320(км/час), 640:320=2(час). Он пролетит за 2 часа.
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