Когда началась и закончилась "холодная война"?
История
Когда началась и закончилась "холодная война"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1941 ГОДА НАЧАЛАСЬ 1945 ГОДА ЗАКОНЧИЛАСЬ 1380 ГОДА ВОЙНА С НАПАЛЕОНОМ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста с задачей: Определить массу осадка который выпадает при вза??модействии 20,8 г хлорида бария с избытком серной кислоты.
Математика
С места одновремено в одном направлении выехали два мотоциклиста скорость 1 была ??ольше, скорость 2 и вместе было 72 км/час через 25 минут растоян...
Математика