Когда началась и закончилась "холодная война"?

История
Когда началась и закончилась "холодная война"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1941 ГОДА НАЧАЛАСЬ 1945 ГОДА ЗАКОНЧИЛАСЬ  1380 ГОДА ВОЙНА С НАПАЛЕОНОМ
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