Помогите пожалуйста с задачей: Определить массу осадка который выпадает при вза??модействии 20,8 г хлорида бария с избытком серной кислоты.
Химия
Помогите пожалуйста с задачей: Определить массу осадка который выпадает при вза??модействии 20,8 г хлорида бария с избытком серной кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: BaCl₂+H₂SO₄=BaSO₄↓+2HCl Найдем количество вещества хлорида бария: моль моль (исходя из уравнения) Найдем массу осадка: г Ответ: 23,3 г
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