Помогите пожалуйста с задачей: Определить массу осадка который выпадает при вза??модействии 20,8 г хлорида бария с избытком серной кислоты.

Химия

Помогите пожалуйста с задачей: Определить массу осадка который выпадает при вза??модействии 20,8 г хлорида бария с избытком серной кислоты.

Автор: Гость