1)Как проявление внутреннего мира отдельных людей,способ их индивидуальной самор??ализации существует...........,а на основе социального начала возникает и развивается..........; 2)Активный переход к новой общественно-экономич...

Обществознание
1)Как проявление внутреннего мира отдельных людей,способ их индивидуальной самор??ализации существует...........,а на основе социального начала возникает и развивается..........; 2)Активный переход к новой общественно-экономической формации путём насильственного уничтожения устаревшей системы общественных отношений определяется как...........; Пожалуйста,вставьте пропущенные слова
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2) революция (скорее всего, но не факт) 
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