1)Как проявление внутреннего мира отдельных людей,способ их индивидуальной самор??ализации существует...........,а на основе социального начала возникает и развивается..........; 2)Активный переход к новой общественно-экономич...

Обществознание

1)Как проявление внутреннего мира отдельных людей,способ их индивидуальной самор??ализации существует...........,а на основе социального начала возникает и развивается..........; 2)Активный переход к новой общественно-экономической формации путём насильственного уничтожения устаревшей системы общественных отношений определяется как...........; Пожалуйста,вставьте пропущенные слова

Автор: Гость