Напишите сочинение-рассуждение на тему"Счастлива ли Вера Алмазова?" Пожалуйста только кратко и красиво как нибудь :) За понимание спасибо:)
Литература
Напишите сочинение-рассуждение на тему"Счастлива ли Вера Алмазова?" Пожалуйста только кратко и красиво как нибудь :) За понимание спасибо:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот в текстовом док-менте я написал и прикрепил,почитай
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