Вместимость бензобака легковой машины 60л. На 1км пути машина расходует 0,15д бензин??. На сколько километров пути хватит полного бака бензина?

Математика

Вместимость бензобака легковой машины 60л. На 1км пути машина расходует 0,15д бензин??. На сколько километров пути хватит полного бака бензина?

Автор: Гость