Вместимость бензобака легковой машины 60л. На 1км пути машина расходует 0,15д бензин??. На сколько километров пути хватит полного бака бензина?
Математика
Вместимость бензобака легковой машины 60л. На 1км пути машина расходует 0,15д бензин??. На сколько километров пути хватит полного бака бензина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/0,15= 400 км Ответ: на 400 км хватит полный бак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Бромэтиновая кислота, помогите пожалуйста, дополнительный материал, сама пытаюсь найти, а такой нет... спасибо, заранее
Математика
Химия
1) С каким из перечисленных веществ может реагировать вода:KO2, P2O5, C, Au, Mg,H2, H2SO4,CaO. Со??тавьте уравнения реакций.Укажите названия веще...
Математика
Для постройки одноэтажного дома нужно 12 тысяч кирпичей, а для двухэтажного дома 18 тысяч кирпичей. Сколько кирпича потребуется для постройки посёл...