Помогите!!!! Задали подготовить рассказ о многообразии и среде обитания растений в Санкт Петербурге!!

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Животный и растительный мир Саратовской области богат и разнообразен. Высокое биологическое разнообразие флоры и фауны объясняется физико-географическим положением, обусловливающим своеобразие ландшафтных зон данного региона. Многообразие природных условий связано прежде всего с большой протяжённостью территории с запада на восток и с севера на юг. На территории области произрастают и обитают как типичные представители лесостепи, степи и полупустыни, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах р. Волги. Таким образом, любой природный ландшафт Саратовской области объединяет это многообразие в неразрывное единство растительного и животного мира. Растительность со здаёт для животных среду жизни, а они обогащают её, придавая каждому уголку природы свою индивидуальность и неповторимую красоту.