Помогите пожалуйста!!! найдите ошибки и переведите 1)Look!The little girl is makes a snowman! 2)We are look for aT-shirt 3)Is Mary and Steve going home on foot today 4)Listen!It is rains 5)what size does you take? 6)Does...

Гость: Гость:

1. The little girl is making a snowman. смотри! маленькая девочка лепит снеговика. 2. we are looking for a T-shirt. мы ищем рубашку. 3. Are Mary and Steve.... Мэри и Стив идут домой сегодня пешком ? 4. it is raining. Слышишь. идет дождь. 5. ... do you take? какой размер вы носите? 6. Does he study in...? он учится в Швейцарии?