На каком основании россия заявила о правах на черкесские земли

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В основе черкесского вопроса лежит историческая обида черкесов на Россию, которая в результате многолетней колониальной войны на Северном Кавказе истребила значительную часть черкесского этноса. Например, в результате длительной войны прекратил свое существование черкесский субэтнос – Убыхи. Черкесы утратили свои исконные территории на Кубани. Также в результате войны, большая часть переселилась в Османскую Империю, нынешнюю Турцию, где сегодня образовалась самая многочисленная черкесская диаспора.