Сочинение на тему памятная встреча помогите

Русский язык
Сочинение на тему памятная встреча помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я запомнил этот день на всегда, это была встреча с моей любовью, с которой я жил, живу и буду жить всегда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два автомобиля выехали одновременно из двух пунктов навстречу друг другу и встре??ились через три часа второй автомобиль ехал со скоростью 70 км ча...
Ответить
Английский язык
Расскажи о своей квартире (доме) как можно подробнее вопросы в рамке помогут тебе ??воё высказывание должно содержать не менее 10 предложений будет...
Ответить
Литература
СРОЧНО!!! напишите аннотацию книги Робинзон Крузо!!!
Ответить
Информатика
Программа паскаль найдите сумму и произведение цифр числа 224 S: 3+2+4=10 p: 3*2*4=24
Ответить
Литература
Как озаглавить первую часть МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
Ответить