Сочинение на тему памятная встреча помогите
Русский язык
Сочинение на тему памятная встреча помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я запомнил этот день на всегда, это была встреча с моей любовью, с которой я жил, живу и буду жить всегда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два автомобиля выехали одновременно из двух пунктов навстречу друг другу и встре??ились через три часа второй автомобиль ехал со скоростью 70 км ча...
Английский язык
Расскажи о своей квартире (доме) как можно подробнее вопросы в рамке помогут тебе ??воё высказывание должно содержать не менее 10 предложений будет...
Информатика