Два автомобиля выехали одновременно из двух пунктов навстречу друг другу и встре??ились через три часа второй автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч с какой скоростью ехал первый автомобиль если расстояние между пункта 450 км
Математика
Два автомобиля выехали одновременно из двух пунктов навстречу друг другу и встре??ились через три часа второй автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч с какой скоростью ехал первый автомобиль если расстояние между пункта 450 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70*3=210 км - проехал 2 автомобиль (450-210):3=80 км/ч - скорость 1 автомобиля
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