Два автомобиля выехали одновременно из двух пунктов навстречу друг другу и встре??ились через три часа второй автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч с какой скоростью ехал первый автомобиль если расстояние между пункта 450 км

Математика

Два автомобиля выехали одновременно из двух пунктов навстречу друг другу и встре??ились через три часа второй автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч с какой скоростью ехал первый автомобиль если расстояние между пункта 450 км

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